İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İmişli sakini Bakıda dəm qazından boğulub

    Hadisə
    • 29 yanvar, 2026
    • 01:13
    İmişli sakini bədbəxt hadisənin qurbanı olub.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə Bakı şəhərində qeydə alınıb.

    Belə ki, 26 yaşlı Məmiyev Ramazan Rafiq oğlu dəm qazının qurbanı olub.

    Məlumata görə, mərhum Qazaxıstanda işləyirmiş. O, 10 gün öncə sənədlərini düzəltdirmək üçün Azərbaycana gəlibmiş.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    İmişli Bakı Dəm qazı faciəsi

