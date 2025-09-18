İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    İdarə rəisi: Azərbaycanda baş verən cinayətlərin sayında azalma müşahidə olunur

    Hadisə
    • 18 sentyabr, 2025
    • 11:52
    İdarə rəisi: Azərbaycanda baş verən cinayətlərin sayında azalma müşahidə olunur

    Azərbaycanda baş verən cinayətlərin sayında azalma müşahidə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Baş Prokurorluğun Daxili işlər orqanlarının istintaq, təhqiqat və əməliyyat-axtarış fəaliyyətində qanunların icrasına nəzarət idarəsinin rəisi Ceyhun Kazımov Baş Prokurorluğun sosial şəbəkəsində keçirilən canlı yayımda deyib.

    O bildirib ki,  ötən ilin eyni dövrü ilə müqayidə cinayətlərın sayında 20-30 faiz azalma var:

    "Bu həmçinin ümumi yol qəzalarında, həmçinin ölümlə nəticələnən qəzaların sayında da müşahidə olunur".

    cinayət idarə rəisi Canlı yayım

    Son xəbərlər

    12:23

    Fazil Mustafa: Şuşada diplomatik protokol məkanının yaradılması vacibdir

    Daxili siyasət
    12:19

    Zelenski Britaniya ilə 100 illik tərəfdaşlıq müqaviləsini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    12:11

    Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çərçivəsində dəyirmi masa keçiriləcək

    Energetika
    12:11

    COP29 komandası Afrika üçün iqlim fəaliyyətlərini müzakirə edib

    COP29
    12:07

    Oktyabrda Gürcüstanda Tbilisi Maliyyə Sammiti keçiriləcək

    Maliyyə
    12:07

    Şuşada keçirilən diplomatik görüşlər dünyaya regionda yeni reallıqların yarandığı mesajını verir - RƏY

    Xarici siyasət
    12:07

    Bakıya əlavə yol-patrul naryadları cəlb olunub

    Hadisə
    12:06

    Yeni təmayül tədris modelinin pilot qaydada tətbiqinə başlanılıb

    Elm və təhsil
    12:06

    FIFA reytinqi: Azərbaycan millisi daha iki pillə geriləyib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti