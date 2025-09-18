İdarə rəisi: Azərbaycanda baş verən cinayətlərin sayında azalma müşahidə olunur
Hadisə
- 18 sentyabr, 2025
- 11:52
Azərbaycanda baş verən cinayətlərin sayında azalma müşahidə olunur.
"Report" xəbər verir ki, bunu Baş Prokurorluğun Daxili işlər orqanlarının istintaq, təhqiqat və əməliyyat-axtarış fəaliyyətində qanunların icrasına nəzarət idarəsinin rəisi Ceyhun Kazımov Baş Prokurorluğun sosial şəbəkəsində keçirilən canlı yayımda deyib.
O bildirib ki, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayidə cinayətlərın sayında 20-30 faiz azalma var:
"Bu həmçinin ümumi yol qəzalarında, həmçinin ölümlə nəticələnən qəzaların sayında da müşahidə olunur".
Son xəbərlər
12:23
Fazil Mustafa: Şuşada diplomatik protokol məkanının yaradılması vacibdirDaxili siyasət
12:19
Zelenski Britaniya ilə 100 illik tərəfdaşlıq müqaviləsini təsdiqləyibDigər ölkələr
12:11
Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çərçivəsində dəyirmi masa keçiriləcəkEnergetika
12:11
COP29 komandası Afrika üçün iqlim fəaliyyətlərini müzakirə edibCOP29
12:07
Oktyabrda Gürcüstanda Tbilisi Maliyyə Sammiti keçiriləcəkMaliyyə
12:07
Şuşada keçirilən diplomatik görüşlər dünyaya regionda yeni reallıqların yarandığı mesajını verir - RƏYXarici siyasət
12:07
Bakıya əlavə yol-patrul naryadları cəlb olunubHadisə
12:06
Yeni təmayül tədris modelinin pilot qaydada tətbiqinə başlanılıbElm və təhsil
12:06