    Göygöldə yeniyetmənin əlində pirotexniki vasitə partlayıb, barmağı amputasiya olunub

    Hadisə
    25 mart, 2026
    11:18
    Göygöldə yeniyetmənin əlində pirotexniki vasitə partlayıb, barmağı amputasiya olunub

    Göygöl rayonunun Üçtəpə kəndində 13 yaşlı yeniyetmənin əlində pirotexniki vasitə partlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, hadisə martın 22-də qeydə alınıb.

    Gəncə şəhər sakini Sübhan Xaliq oğlu Bayramovun əlində pirotexniki vasitənin partlaması nəticəsində əlləri əzilmiş-deşilmiş və bir barmağı amputasiya olunub.

    Araşdırma aparılır.

    Pirotexniki vasitə Amputasiya Partlayış Partlayıcı maddələr
    В Гёйгёле подросток лишился пальца после взрыва пиротехники

