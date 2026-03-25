Göygöldə yeniyetmənin əlində pirotexniki vasitə partlayıb, barmağı amputasiya olunub
Hadisə
- 25 mart, 2026
- 11:18
Göygöl rayonunun Üçtəpə kəndində 13 yaşlı yeniyetmənin əlində pirotexniki vasitə partlayıb.
"Report"un məlumatına görə, hadisə martın 22-də qeydə alınıb.
Gəncə şəhər sakini Sübhan Xaliq oğlu Bayramovun əlində pirotexniki vasitənin partlaması nəticəsində əlləri əzilmiş-deşilmiş və bir barmağı amputasiya olunub.
Araşdırma aparılır.
