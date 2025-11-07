Göygöldə kişi yıxılaraq ölüb
Hadisə
- 07 noyabr, 2025
- 09:13
Göygöldə kişi yıxılaraq ölüb.
"Report"un xəbərinə görə, Aşıq Alı küçəsi, ev 15 A ünvanında yaşayan Kazımov Tariyel Kamal oğlu 06.11.2025-ci il tarixdə yaşadığı evin yerləşdiyi küçədə yıxılaraq ölüb.
Faktla bağlı Göygöl rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
