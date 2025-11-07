İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    Hadisə
    07 noyabr, 2025
    09:13
    Göygöldə kişi yıxılaraq ölüb.

    "Report"un xəbərinə görə, Aşıq Alı küçəsi, ev 15 A ünvanında yaşayan Kazımov Tariyel Kamal oğlu 06.11.2025-ci il tarixdə yaşadığı evin yerləşdiyi küçədə yıxılaraq ölüb.

    Faktla bağlı Göygöl rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    Göygöl ölüm hadisəsi Prokurorluq

