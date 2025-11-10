İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Göygöldə avtomobilin vurduğu piyada ölüb

    Hadisə
    • 10 noyabr, 2025
    • 00:01
    Göygöl rayonunda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Üçtəpə kəndi ərazisində qeydə alınıb.

    Belə ki, 1995-ci il təvəllüdlü Xatirə Məmmədovanı avtomobil vurub. O aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    piyada Ölüm Qəza Göygöl

