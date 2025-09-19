İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü

    Gəncədə leysan nəqliyyatın hərəkətində çətinliklər yaradıb

    Hadisə
    • 19 sentyabr, 2025
    • 20:28
    Gəncədə leysan nəqliyyatın hərəkətində çətinliklər yaradıb

    Gəncədə leysan nəticəsində nəqliyyatın hərəkətində çətinliklər yaranıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, intensiv yağan güclü yağış Gəncə şəhərində bəzi fəsadlar törədib.

    Belə ki, Gəncənin bir neçə küçə və prospektində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində qismən çətinliklər yaradıb, bəzi küçələrə iyağış suları dolub.

    Hazırda şəhər ərazisində və ətraf rayonlarda yağıntılı hava şəraiti davam edir.

    Gəncə yağış leysan

    Son xəbərlər

    20:28

    Gəncədə leysan nəqliyyatın hərəkətində çətinliklər yaradıb

    Hadisə
    20:23

    Premyer Liqa: "Zirə" "Şamaxı"nı məğlub edib - YENİLƏNİB-4

    Futbol
    20:23
    Foto

    Güclü külək Naxçıvanda fəsadlar törədib

    Hadisə
    20:22

    Bakıda məktəbdə pul yığdığı iddia olunan direktor işdən çıxarılıb

    Elm və təhsil
    20:21

    Kaya Kallas Rusiyanın Estoniya hava məkanını pozmasını təhlükəli təxribat adlandırıb

    Digər ölkələr
    20:16

    Paşinyan Aİ komissarı ilə Cənubi Qafqazda sülh prosesini müzakirə edib

    Region
    20:08

    BMT Fələstin Prezidentinə Baş Assambleyada çıxış etməyə icazə verib

    Digər ölkələr
    20:02

    Tramp Çinə səfər etmək niyyətini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    19:59

    Ruanda Prezidenti Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti