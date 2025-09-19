Gəncədə leysan nəqliyyatın hərəkətində çətinliklər yaradıb
Hadisə
- 19 sentyabr, 2025
- 20:28
Gəncədə leysan nəticəsində nəqliyyatın hərəkətində çətinliklər yaranıb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, intensiv yağan güclü yağış Gəncə şəhərində bəzi fəsadlar törədib.
Belə ki, Gəncənin bir neçə küçə və prospektində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində qismən çətinliklər yaradıb, bəzi küçələrə iyağış suları dolub.
Hazırda şəhər ərazisində və ətraf rayonlarda yağıntılı hava şəraiti davam edir.
