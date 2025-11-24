Gəncədə evdən 10 min manatlıq oğurluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
Hadisə
- 24 noyabr, 2025
- 10:11
Gəncə şəhərində evdən 10 min manatlıq oğurluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri müvafiq tədbirlər nəticəsində şəhər sakininə məxsus evdən 8 min manat pul və 2 min 500 manat dəyərində qızıl-zinət əşyalarını oğurlamaqda şübhəli bilinən, əvvəllər məhkum olunmuş 45 yaşlı C.Mamedov saxlanılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
