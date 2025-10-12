İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Gəncədə avtomobil qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 12 oktyabr, 2025
    • 17:06
    Gəncədə avtomobil qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Gəncədə şəhərində avtomobil qəzası baş verib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə nəticəsində azı iki nəfər xəsarət alıb.

    Hadisə yerinə təcili tibbi yardım biriqadası və polis əməkdaşları cəlb olunub.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

