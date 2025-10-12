Gəncədə avtomobil qəzası olub, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 12 oktyabr, 2025
- 17:06
Gəncədə şəhərində avtomobil qəzası baş verib.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə nəticəsində azı iki nəfər xəsarət alıb.
Hadisə yerinə təcili tibbi yardım biriqadası və polis əməkdaşları cəlb olunub.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
17:14
Niderland Ukraynaya daha bir "Alkmaar" tipli gəmi təhvil verəcəkDigər ölkələr
17:12
Foto
Prezident İlham Əliyev Misirdə işgüzar səfərdədirXarici siyasət
17:08
Bakıda Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının 67-ci Baş Assambleyası keçirilirDaxili siyasət
17:06
Gəncədə avtomobil qəzası olub, xəsarət alanlar varHadisə
17:01
Türkiyəli futbolçu oyunun iştirak ərizəsinə salınmadığı üçün millinin düşərgəsini tərk edibFutbol
16:50
Foto
Video
Naxçıvanda avtomobillər toqquşub, ana və övladı xəsarət alıbHadisə
16:37
Netanyahu: İsrail Qəzzadan olan bütün girovları dərhal qəbul etməyə hazırdırDigər ölkələr
16:27
Azərbaycan XİN İspaniyanı təbrik edibXarici siyasət
16:25