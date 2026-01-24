Bakıda bacı-qardaşın yanaraq ölməsi faktı ilə bağlı cinayət işi başlanılıb
Hadisə
- 24 yanvar, 2026
- 11:15
Ötən gün Səbail rayonunda iki nəfərin ölümü ilə nəticələnən yanğınla bağlı cinayət işi başlanılıb.
"Report"un əldə etdiyi xəbərə görə, ötən gün Səbail rayonu, Badamdar qəsəbəsi, 17-ci küçədə yaşayan 1956-cı il təvəllüdlü Nəbiyeva Rəna Mahmud qızı və qardaşı- 1951-ci il təvəllüdlü Nəbiyev Firidun Mahmud oğlu yaşadıqları evin mətbəxində baş vermiş yanğın nəticəsində ölüblər.
Faktla bağlı FHN-in Əməliyyat-istintaq idarəsində Cinayət Məcəlləsinin 225.3-cü (yanğın təhlükəsizliyi qaydalarını pozma, iki və daha çox şəxsin ölümünə səbəb olma) maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, müvafiq ekspertizalar təyin edilib.
