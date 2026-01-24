İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Bakıda bacı-qardaşın yanaraq ölməsi faktı ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

    Hadisə
    • 24 yanvar, 2026
    • 11:15
    Bakıda bacı-qardaşın yanaraq ölməsi faktı ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

    Ötən gün Səbail rayonunda iki nəfərin ölümü ilə nəticələnən yanğınla bağlı cinayət işi başlanılıb.

    "Report"un əldə etdiyi xəbərə görə, ötən gün Səbail rayonu, Badamdar qəsəbəsi, 17-ci küçədə yaşayan 1956-cı il təvəllüdlü Nəbiyeva Rəna Mahmud qızı və qardaşı- 1951-ci il təvəllüdlü Nəbiyev Firidun Mahmud oğlu yaşadıqları evin mətbəxində baş vermiş yanğın nəticəsində ölüblər.

    Faktla bağlı FHN-in Əməliyyat-istintaq idarəsində Cinayət Məcəlləsinin 225.3-cü (yanğın təhlükəsizliyi qaydalarını pozma, iki və daha çox şəxsin ölümünə səbəb olma) maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, müvafiq ekspertizalar təyin edilib.

    yanğın Səbail FHN Cinayət işi
