Смертельный пожар в Сабаильском районе: МЧС возбудило уголовное дело

МЧС Азербайджана возбудило уголовное дело по факту гибели двух человек – брата и сестры – в результате пожара, произошедшего минувшим днем в частном доме в Сабаильском районе Баку.

Как сообщает Report, трагедия произошла в поселке Бадамдар, на 17-й улице.

Согласно информации, в результате пожара, вспыхнувшего на кухне, погибли Рена Набиева (1956 г.р.) и ее брат Фиридун Набиев (1951 г.р.).

По данному факту в оперативно-следственном управлении МЧС возбуждено уголовное дело по статье 225.3 УК АР (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Назначены соответствующие экспертизы.