Смертельный пожар в Сабаильском районе: МЧС возбудило уголовное дело
Происшествия
- 24 января, 2026
- 11:29
МЧС Азербайджана возбудило уголовное дело по факту гибели двух человек – брата и сестры – в результате пожара, произошедшего минувшим днем в частном доме в Сабаильском районе Баку.
Как сообщает Report, трагедия произошла в поселке Бадамдар, на 17-й улице.
Согласно информации, в результате пожара, вспыхнувшего на кухне, погибли Рена Набиева (1956 г.р.) и ее брат Фиридун Набиев (1951 г.р.).
По данному факту в оперативно-следственном управлении МЧС возбуждено уголовное дело по статье 225.3 УК АР (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Назначены соответствующие экспертизы.
