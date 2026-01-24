Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Смертельный пожар в Сабаильском районе: МЧС возбудило уголовное дело

    Происшествия
    • 24 января, 2026
    • 11:29
    Смертельный пожар в Сабаильском районе: МЧС возбудило уголовное дело

    МЧС Азербайджана возбудило уголовное дело по факту гибели двух человек – брата и сестры – в результате пожара, произошедшего минувшим днем в частном доме в Сабаильском районе Баку.

    Как сообщает Report, трагедия произошла в поселке Бадамдар, на 17-й улице.

    Согласно информации, в результате пожара, вспыхнувшего на кухне, погибли Рена Набиева (1956 г.р.) и ее брат Фиридун Набиев (1951 г.р.).

    По данному факту в оперативно-следственном управлении МЧС возбуждено уголовное дело по статье 225.3 УК АР (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Назначены соответствующие экспертизы.

