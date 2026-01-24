İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Rusiyanın hücumundan sonra Ukraynanın Çerniqov vilayətində yüz minlərlə istehlakçı işıqsız qalıb

    24 yanvar, 2026
    • 11:07
    Rusiyanın hücumundan sonra Ukraynanın Çerniqov vilayətində yüz minlərlə istehlakçı işıqsız qalıb

    Rusiya qüvvələri Ukraynanın Çerniqov vilayətinin Nejin rayonunda mühüm enerji obyektini zədələyib, nəticədə yüz minlərlə istehlakçı elektriksiz qalıb.

    Bu barədə "Report" "Çerniqovoblenerqo"ya istinadən xəbər verir.

    Şirkətin məlumatına görə, enerji mütəxəssisləri artıq elektrik təchizatının bərpası üzərində işləyir. Eyni zamanda qeyd edilib ki, təhlükəsizliklə bağlı çətin vəziyyətə görə işlər normaldan daha uzun çəkə bilər.

    Bildirilib ki, istehlakçıların evlərinə işığı mümkün qədər tez qaytarmaq üçün əllərindən gələni edirlər.

    Ukrayna Rusiya-Ukrayna müharibəsi elektrik
