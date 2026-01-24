В Черниговской области Украины сотни тысяч потребителей остались без света после российской атаки
Другие страны
- 24 января, 2026
- 10:53
Российские войска повредили важный энергообъект в Нежинском районе Черниговской области Украины, в результате чего без электроснабжения остались сотни тысяч потребителей.
Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение "Черниговоблэнерго".
По данным компании, энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. В то же время в ведомстве отмечают, что из-за сложной ситуации с безопасностью работы могут продлиться дольше обычного.
В "Черниговоблэнерго" отметили, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома потребителей.
