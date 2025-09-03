Gədəbəydə 55 yaşlı kişi qayalıqdan yıxılaraq ölüb
Hadisə
- 03 sentyabr, 2025
- 08:12
Gədəbəydə 55 yaşlı kişi qayalıqdan yıxılaraq ölüb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Gədəbəy rayon sakini, 1970-ci il təvəllüdlü Y.Yolçuyev qayalıq ərazidə bitki toplayarkən ehtiyatsızlıqdan yıxılıb.
Y.Yolçuyev aldığı xəsarətdən hadisə yerində həlak olub.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
09:45
Beynəlxalq Valyuta Fondunun missiyası Kiyevə səfər edibDigər ölkələr
09:42
Azərbaycan neftinin qiyməti 71 dolları keçibEnergetika
09:36
"Regional" BOKT 1 milyon manatlıq istiqraz buraxırMaliyyə
09:32
Yəməndə saxlanılan BMT əməkdaşlarının sayı 20-yə çatıbDigər ölkələr
09:19
Bakının üç rayonunda qaz olmayacaqEnergetika
09:16
Argentinalı məşhur baş məşqçinin yeni klubu bəlli olubFutbol
09:08
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.09.2025)Maliyyə
09:08
Azərbaycanın taxılçılıq müəssisəsinin xalis mənfəəti kəskin azalıbMaliyyə
09:07