    Hadisə
    • 03 sentyabr, 2025
    • 08:12
    Gədəbəydə 55 yaşlı kişi qayalıqdan yıxılaraq ölüb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Gədəbəy rayon sakini, 1970-ci il təvəllüdlü Y.Yolçuyev qayalıq ərazidə bitki toplayarkən ehtiyatsızlıqdan yıxılıb.

    Y.Yolçuyev aldığı xəsarətdən hadisə yerində həlak olub.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    qayalıq Bədbəxt hadisə Gədəbəy

