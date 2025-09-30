FHN Sumqayıtda yanğın-taktiki təlim keçirib
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin təşkilatçılığı ilə SOCAR-ın Sumqayıt şəhərində yerləşən Karbamid Zavodunda "Anbarlarda baş verən yanğınların söndürülməsi və insanların təxliyəsinin təşkili" mövzusunda yanğın-taktiki təlim keçirilib.
Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, tədbirə Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti və Sumqayıt Regional Mərkəzinin qüvvələri, həmçinin SOCAR-ın Karbamid Zavodunun əməkdaşları cəlb olunub.
Təlimin keçirilməsində əsas məqsəd anbarlarda baş verə bilən yanğınlar zamanı əraziyə cəlb olunan yanğın-xilasetmə qüvvələrinin qarşılıqlı fəaliyyətinin daha da təkmilləşdirilməsi, yanğınların söndürülməsi və xilasetmə üzrə şəxsi heyətin peşəkar bacarıqlarının gücləndirilməsindən ibarət olub.
Təlimdə baş vermiş şərti yanğın yerinə operativ çatan FHN-in qüvvələri müəssisə işçilərinin "təhlükəli ərazidən" təxliyə edilməsi, "yanğın" yerində çevik kəşfiyyatın aparılması və "yanğının söndürülməsi", "zərəçəkmişlərin xilas edilməsi" əməliyyatını yerinə yetiriblər.
Uğurla icra olunan təlimdən sonra əldə edilmiş nəticələr müzakirə olunub, müvafiq tapşırıqlar verilib.