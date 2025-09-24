İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    FHN: Bakıda yaşayış binasındakı yanğında 4 nəfər tüstüdən zəhərlənib, 44 sakin təxliyə edilib

    Hadisə
    • 24 sentyabr, 2025
    • 10:06
    FHN: Bakıda yaşayış binasındakı yanğında 4 nəfər tüstüdən zəhərlənib, 44 sakin təxliyə edilib
    Elxan Bədəlov

    Bakıda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın zamanı 4 nəfər tüstüdən zəhərlənib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməliyyat növbətçisinin böyük köməkçisi, polkovnik-leytenant Elxan Bədəlov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, yaşayış binasının zirzəmisindən 22-ci mərtəbəsinə kimi şaxta boyu elektrik naqilləri yanıb:

    "Yanğın məhdudlaşdırılıb. Hazırda yanğının söndürülməsi işləri davam etdirilir. Yanğınsöndürmə işləri zamanı binanın 12-si azyaşlı olmaqla 44 sakini təxliyə edilib. Eyni zamanda hadisə zamanı 4 nəfər təcili-tibbi yardıma zəhərlənmə barədə müraciət edib. Onlara ilkin tibbi yardım göstərilib. Yanğının başvermə səbəbləri araşdırılır. Hadisə qısaqapanma nəticəsində vaş verib. Digər mənzillər yanğından mühafizə olunub".

    yanğın Hadisə FHN Zəhərlənmə təxliyə

