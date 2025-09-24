Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Происшествия
    • 24 сентября, 2025
    • 10:41
    МЧС: В пожаре в жилом доме в Баку 4 человека отравились дымом, 44 жителя эвакуированы

    В результате пожара в многоэтажке на улице Рашида Бейбутова в Баку 4 человека отравились дымом, 44 человека эвакуированы.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил представитель МЧС Эльхан Бадалов.

    По его словам, по шахте от подвала до 22-го этажа жилого дома горели электрические провода. Пожар уже локализован, принимаются меры для полного тушения.

    "Всего эвакуированы 44 жителя здания, 12 из которых - несовершеннолетние. 4 человека обратились за скорой медицинской помощью с отравлением. Им была оказана первая медицинская помощь. Инцидент произошел в результате короткого замыкания", - сказал он.

