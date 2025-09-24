МЧС: В пожаре в жилом доме в Баку 4 человека отравились дымом, 44 жителя эвакуированы
Происшествия
- 24 сентября, 2025
- 10:41
В результате пожара в многоэтажке на улице Рашида Бейбутова в Баку 4 человека отравились дымом, 44 человека эвакуированы.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил представитель МЧС Эльхан Бадалов.
По его словам, по шахте от подвала до 22-го этажа жилого дома горели электрические провода. Пожар уже локализован, принимаются меры для полного тушения.
"Всего эвакуированы 44 жителя здания, 12 из которых - несовершеннолетние. 4 человека обратились за скорой медицинской помощью с отравлением. Им была оказана первая медицинская помощь. Инцидент произошел в результате короткого замыкания", - сказал он.
Последние новости
10:49
Еще два азербайджанских вуза войдут в рейтинг Times Higher Education 2026Другие
10:48
В Зардабе задержаны двое за незаконный оборот наркотиковПроисшествия
10:44
Али Асадов: Статистика является основным инструментом для оценки развития АзербайджанаФинансы
10:41
МЧС: В пожаре в жилом доме в Баку 4 человека отравились дымом, 44 жителя эвакуированыПроисшествия
10:40
Агентство: В День учителя сбор денег и подарков категорически запрещенНаука и образование
10:30
В Баку избрали нового председателя Генеральной Ассамблеи Трудового центра ОИСВнешняя политика
10:28
Министр: Число поступающих в вузы Азербайджана достигло рекордные 60 тыс. человекНаука и образование
10:26
Фото
Видео
Пожар в многоэтажном жилом доме в Баку полностью потушен - ОБНОВЛЕНО-3Происшествия
10:22