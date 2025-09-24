МЧС: В пожаре в жилом доме в Баку 4 человека отравились дымом, 44 жителя эвакуированы

В результате пожара в многоэтажке на улице Рашида Бейбутова в Баку 4 человека отравились дымом, 44 человека эвакуированы.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил представитель МЧС Эльхан Бадалов.

По его словам, по шахте от подвала до 22-го этажа жилого дома горели электрические провода. Пожар уже локализован, принимаются меры для полного тушения.

"Всего эвакуированы 44 жителя здания, 12 из которых - несовершеннолетние. 4 человека обратились за скорой медицинской помощью с отравлением. Им была оказана первая медицинская помощь. Инцидент произошел в результате короткого замыкания", - сказал он.