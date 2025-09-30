İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    FHN əhaliyə gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar müraciət edib

    Hadisə
    • 30 sentyabr, 2025
    • 08:52
    FHN əhaliyə gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar müraciət edib

    Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirildiyi kimi, bu gün axşamdan başlayaraq yaxın günlər ərzində ölkə ərazisində hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, arabir güclü külək əsəcəyi, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv yağış yağacağı, bəzi dağ çaylarından qısamüddətli sel və daşqın keçəcəyi, şimşək çaxacağı proqnozlaşdırılır.

    "Report"un məlumatına görə, Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək, müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə çağırıb.

    Qeyd edilir ki, güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin, hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur: "Güclü küləyin baş verən yanğınların söndürülməsi ilə əlaqədar yaratdığı çətinlikləri nəzərə alaraq, küləkli hava şəraitində yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına xüsusilə ciddi riayət edilməlidir.

    Həmçinin, leysan xarakterli yağıntıların səbəb ola biləcəyi sel və daşqından qorunmaq üçün sel və daşqın təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, bu təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq tövsiyə olunur.

    Eyni zamanda, ildırımla bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla (sabit şəbəkə, mobil, taksofon və s.) danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, navalça və antenaya yaxınlaşmamaq, hündür ağacların altında daldalanmamaq və bu məqsədlə nisbətən çökək yer seçmək, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq şüşələri qaldırıb ildırımın bitməsini gözləmək lazımdır".

    FHN Güclü külək leysan

    Son xəbərlər

    08:58

    Lökbatanda avtomobillər toqquşub, 2 nəfər ölüb

    Hadisə
    08:55

    Bakıda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, ölən var

    Hadisə
    08:52

    FHN əhaliyə gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar müraciət edib

    Hadisə
    08:49

    ABŞ ağac və ağac məmulatlarına rüsumlar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    08:20

    Xocasən-Lökbatan yolunda avtomobillər toqquşub, ölən var

    Hadisə
    08:15
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    08:10

    Qırğızıstanda növbədənkənar parlament seçkilərinin tarixi açıqlanıb

    Digər ölkələr
    08:00

    Bu gün Milli Məclisin payız sessiyası başlayır

    Milli Məclis
    08:00

    III MDB Oyunları: Bu gün 7 idman növü üzrə yarışlar baş tutacaq

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti