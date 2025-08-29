FHN Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi hissəsində təlim keçirib

    İlham Əliyev futbol təhsil Türkiyə

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Cənub Regional Mərkəzi tərəfindən Dövlət Sərhəd Xidmətinin Lənkəran şəhərində yerləşən "N" saylı hərbi hissəsində "Fövqəladə hallarla bağlı davranış qaydaları" mövzusunda təlim keçirilib.

    Bu barədə "Report"a FHN-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, təlimdə FHN-in aidiyyəti yerli strukturlarının müvafiq qüvvələri və hərbi hissənin şəxsi heyəti iştirak edib.

    Təlim nəzəri və praktiki olmaqla iki hissədən ibarət olub.

    Əvvəlcə, nəzəri hissə çərçivəsində təbii və texnogen xarakterli fövqəladə hadisələr, o cümlədən yanğınlar zamanı düzgün davranış, ilkin yanğınsöndürmə avadanlıqları və fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə qaydaları, eləcə də yanğın təhlükəsizliyinin əsas tələbləri barədə hərbi hissənin şəxsi heyətinə geniş məlumat verilib.

    Təlimin praktiki hissəsində şərti nəqliyyat qəzası zamanı deformasiyaya uğramış avtomobildən "zərərçəkmişlər" xüsusi xilasetmə alət və avadanlıqlarından istifadə edilməklə xilas edilərək onlara "təxirəsalınmaz ilkin yardım" göstərilib, eyni zamanda qəza zamanı yaranan "yanğın" qısa zamanda söndürülüb.

