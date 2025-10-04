İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    FHN cəzaçəkmə müəssisəsində təlim keçirib

    Hadisə
    • 04 oktyabr, 2025
    • 10:50
    FHN cəzaçəkmə müəssisəsində təlim keçirib

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar xidmətinin 11 saylı cəzaçəkmə müəssisəsində birgə təlim keçirib.

    Bu barədə "Report"a FHN-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, təlimə FHN-in Dövlət Yanğın Nəzarəti və Dövlət Yanğından Mühafizə xidmətlərinin və Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar xidmətinin müvafiq canlı qüvvə və texnikası cəlb edilib.

    Təlimin keçirilməsində məqsəd Penitensiar xidmətin əməkdaşlarına fövqəladə hallar, o cümlədən yanğınlarla bağlı davranış qaydalarının aşılanması, bu kimi müəssisələrdə yanğın zamanı yanğından mühafizə bölmələrinin fəaliyyətinin daha da təkmilləşdirilməsi və xilasetmə üzrə şəxsi heyətin peşəkar bacarıqlarının artırılması olub.

    Tədbirin nəzəri hissəsində FHN-in əməkdaşları fövqəladə hallar, o cümlədən yanğınlar zamanı zəruri davranış qaydaları və təxliyə tədbirləri barədə ətraflı məlumat veriblər. Həmçinin, təlim iştirakçılarına ilkin yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə qaydaları əyani şəkildə nümayiş etdirilib, onların sualları cavablandırılıb.

    Təlimin praktiki hissəsində müəssisə ərazisində şərti yanğınla əlaqədar "Həyəcan" siqnalı verildikdən sonra müəssisə əməkdaşları tərəfindən "yanğına ilkin müdaxilə edilib", Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri isə operativ qaydada hadisə yerinə çataraq, müəssisədə saxlanılan şəxslərin "təhlükəli ərazidən" təxliyə edilməsi, "yanğın" yerində çevik kəşfiyyatın aparılması və "yanğının söndürülməsi" əməliyyatlarını yerinə yetiriblər.

    Uğurla keçən təlimdən sonra əldə edilmiş nəticələr müzakirə olunub, müvafiq tapşırıqlar verilib və müəssisənin yanğın təhlükəsizliyinə məsul əməkdaşlarına maarifləndirici materiallar təqdim olunub.

    FHN Təlim cəzaçəkmə müəssisəsi

    Son xəbərlər

    12:12

    Xəzər dənizi vasitəsilə Azərbaycan  510 kq narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    12:06

    Azərbaycan Türkiyədən taxıl və paxlalı idxalına çəkdiyi xərci 8 %-dən çox artırıb

    ASK
    11:58
    Foto

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın 12 cüdoçusu finala yüksəlib - YENİLƏNİB-2

    Fərdi
    11:56

    Sabah 25 dərəcə isti olacaq

    Ekologiya
    11:46

    ABB və "Azər-Türk Bank"ın idarəedilməsində dəyişiklik edilib

    Maliyyə
    11:45

    Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan körpələr evinin işçilərinin əməkhaqları artırılıb

    Daxili siyasət
    11:43

    Bu il universitetə qəbul olan 102 tələbə Prezident təqaüdü alacaq

    Elm və təhsil
    11:43
    Foto

    Azərbaycanın çövkən yığması III MDB Oyunlarında finala yüksəlib

    Komanda
    11:38

    Bakıda belinə banka qoyulan qadın yanıq xəsarətindən ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti