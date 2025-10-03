Ekspertiza "Şərurlu İsfəndiyar"ın Emil Səməndərovu təhqir etdiyi qənaətinə gəlib - MƏHKƏMƏ
- 03 oktyabr, 2025
- 12:25
"Şərur MTK"nın sahibi İsfəndiyar Axundovun ("Şərurlu İsfəndiyar") xüsusi ittiham qaydasında şikayət üzrə açılmış cinayət işi əsasında məhkəmə prosesi keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, Binəqədi Rayon Məhkəməsində hakim Vüsal Tağıyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə linqivistik ekspertizanın rəyi elan olunub.
Məhkəmə linqivistik ekspertizası müəyyən edib ki, İsfəndiyar Axundov verdiyi müsahibələrdə bir neçə dəfə Emil Səməndərovu təhqir edib.
İsfəndiyar Axundovun vəkilləri Ülvi Nəsibli və Şahbaz Kərimli isə ekspertiza rəyinin ziddiyyətli olduğunu deyib. Onlar AMEA-nın Dilçilik İnstitutundan əlavə müttəxəssis çağırılması ilə bağlı vəsatət veriblər.
Emil Səməndərovun vəkili Asim Abbasov deyib ki, linqivistik ekspertizanın rəyində İsfəndiyar Axundovun müvəkkilini təhqir etdiyi açıq-aşkar göstərilib. Ona görə də o, vəsatətin təmin edilməməsini xahiş edib. Məhkəmə də İ.Axundovun vəkillərinin vəsatətini təmin edib.
Daha sonra Emil Səməndərovun vəkili Asim Abbasov məsələyə rəy verən ekspert Almaz Bayramovanın da prosesə çağırılıb dindirilməsi üçün vəsatət verib.
Məhkəmə vəsatətin baxılmasının təxirə salınması ilə bağlı qərar qəbul edib.
Proses AMEA-nın Dilçilik İnstitutundan ekspertin dəvət olunması üçün oktyabrın 16-na kimi təxirə salınıb.
Qeyd edək ki, İsfəndiyar Axundov "Proqress 2016 MTK"nın həbsdə olan rəhbəri Emil Səməndərovu dələduz adlandırıb.
Buna görə də Emil Səməndərov İsfəndiyar Axundov barəsində Cinayət Məcəlləsinin 147.2-ci (böhtan) və 148-ci (təhqir) maddələri üzrə xüsusi ittiham qaydasında şikayət edib.
O, İsfəndiyar Axundovun qeyd olunan maddələrlə cəzalandırılmasını istəyib.