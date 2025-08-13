DİN əməliyyat keçirib, 15 kiloqram narkotik qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb

Haqqımızda

Bakının Xətai və Binəqədi rayonlarında 15 kiloqram narkotik qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb.
13 avqust 2025 14:33
Bakının Xətai və Binəqədi rayonlarında 15 kiloqram narkotik qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb.

Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, əməliyyatlar zamanı əvvəllər məhkum olunan 29 yaşlı Röyal Məmmədov və həmyaşıdı Cavad Məmmədov saxlanılıblar. Onlara məxsus mənzil və avtomobildən 15 kiloqram 460 qram tərkibinə zərərli maddələr əlavə edilmiş marixuana və narkotiklərin satışında istifadə olunan elektron tərəzilər aşkarlanıb.

Onların şəxsiyyəti istintaqla araşdırılan İran vətəndaşı ilə cinayət əlaqəsinə girərək narkotik vasitələri gizlədilən ünvanlardan əldə etdikləri və satış məqsədilə əvvəlcədən təyin edilən nöqtələrə yerləşdirməyi planlaşdırdıqları məlum olub.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, hər iki şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Rus versiyası МВД изъяло свыше 15 кг наркотиков в ходе операции в двух районах Баку

