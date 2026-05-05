İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Qoşqar Təhməzli: "Ötən il Azərbaycan 900 min tondan çox bitkiçilik məhsulları ixrac edib"

    ASK
    • 05 may, 2026
    • 10:35
    Qoşqar Təhməzli: Ötən il Azərbaycan 900 min tondan çox bitkiçilik məhsulları ixrac edib

    Ötən il Azərbaycandan 914 min ton bitkiçilik məhsulları ixrac edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin (AQTA) dədri Qoşqar Təhməzli bu gün Bakı Ekspo Mərkəzində işə başlamış Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Sərgisi ("Caspian Agro") və 31-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi Sərgisinin ("InterFood Azerbaijan") açılışında deyib.

    O bildirib ki, hazırda Azərbaycan istehsalı olan qida və kənd təsərrüfatı məhsulları dünyanın 73 müxtəlif ölkəsinə çatdırılır: "2025-ci ildə Azərbaycandan rekord sayda kənd təsərrüfatı məhsulları dünya bazarına ixrac olunub, bu təqribən 914 min ton bitkiçilik məhsullarını özündə ehtiva edirdi. Biz elə beynəlxalq standartlar formalaşdırmalıyıq ki, ixrac edilən məhsulların göstəriciləri dünyanın istənilən bazarlarında özünə yer tapa bilsin. Qida təhlükəsizliyinin ən əsas kənd təsərrüfatına və qida sənayesi sektoruna verə biləcəyi töhfə bundan ibarətdir. Bu məqsədlə də hazırda ölkədə ən vacib məsələlərdən biri heyvan sağlamlığının təmin olunmasıdır".

    AQTA sədri qeyd edib ki, Azərbaycanın əldə etdiyi mühüm nailiyyətlər artıq konkret nəticələr verir: "İki nümunəni göstərə bilərəm ki, bizim Azərbaycanın quş qripindən və xırdabuynuzlu heyvanların taunundan azad ölkə statusunu əldə etməyi o sahədə olan məhsulların dünyanın bir sıra ölkələrinə ixrac olunmasına gətirib çıxarıb. Artıq bizim quşçuluq məhsulları, eyni zamanda həm damazlıq, həm də bu ərzaq üçün nəzərdə tutulan yumurtaların dünyanın müxtəlif ölkələrinə ixracı həyata keçirilir. Eyni məsələni akvakulturalarda yetişdirilən balıqlar və kürü məhsulları haqqında, həmçinin bir sıra digər heyvan məhsulları haqqında deyə bilərik".

    Qoşqar Təhməzli Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) Bitkiçilik məhsulları

    Son xəbərlər

    11:47

    Rumıniyanın bəzi müəssisələri əlavə yoxlama olmadan Azərbaycana məhsul ixrac edə biləcək

    Sağlamlıq
    11:43

    Azərbaycan və Suriyanın media əməkdaşlığı müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    11:39

    FAO: Azərbaycanda aqrar sektorun üzləşdiyi əsas çətinliklər iqlim dəyişikliyi ilə bağlıdır

    ASK
    11:32

    Eka Sepaşvili: Azərbaycan Prezidentinin səsləndirdiyi fikirlər Brüsselin yürütdüyü siyasətə layiqli cavabdır

    Region
    11:29
    Foto

    Azərbaycanda daha 9 KOB subyektinə "Startap" şəhadətnaməsi verilib

    Digər
    11:27

    WUF13 ilə bağlı Nəqliyyat Əməliyyatları Mərkəzi yaradılıb

    İnfrastruktur
    11:25

    Babək Quliyev UEFA-nın Berlində keçiriləcək hakim-inspektorlar üçün seminarına dəvət alıb

    Futbol
    11:24

    Bakı metrosundan apreldə 20 milyondan çox sərnişin istifadə edib

    İnfrastruktur
    11:22

    Fon der Lyayen: Ermənistana Global Gateway çərçivəsində 2,5 milyard avro investisiya nəzərdə tutulub

    Region
    Bütün Xəbər Lenti