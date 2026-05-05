"Şamaxı" öz meydanında 10-cu dəfə böyük hesabla məğlub olub
- 05 may, 2026
- 10:32
"Şamaxı" Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 10-cu dəfə öz meydanında böyük hesabla uduzub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.
Əvvəllər "Xəzər Universiteti", "İnter" və "Keşlə" adlarını da daşımış komanda Misli Premyer Liqasının XXX turunda "Sabah"a 0:3 hesabı ilə məğlub olub.
Komanda 363-cü ev oyununda buna üzülüb.
"Şamaxı" tarixində bir mövsümdə 3-cü dəfə öz meydanında üç və ya daha çox top fərqi ilə uduzub. "Sabah"a qədər onların qonağı olan "Kəpəz" 4:1, "Qəbələ" 4:0 hesablı səfər qələbəsinə nail olub. Bunadək antirekord iki belə nəticənin yaşandığı 2022/2023 mövsümündə qeydə alınmışdı.
Komandanın öz meydanında ilk ağır yenilgisi isə 2000/2001 mövsümünə təsadüf edib. 2000-ci il oktyabrın 20-də "Neftçi" "Xəzər Universiteti" adlanan rəqibinin meydanında 4:1 hesabı ilə qalib gəlib.