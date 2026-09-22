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    Coratda avtomat silah tapılıb

    Hadisə
    • 22 sentyabr, 2026
    • 10:38
    Coratda avtomat silah tapılıb

    Sumqayıt şəhərinin Corat qəsəbəsində çimərlik ərazisində avtomat silah aşkarlanıb.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, ərazidə aparılan tədbirlər zamanı istifadəyə yararlı 7,62 çaplı "Kalaşnikov" avtomatı tapılıb.

    Aşkar edilən silah aidiyyəti üzrə təhvil verilib, faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Silah-sursat Kalaşnikov avtomatı Sumqayıt

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