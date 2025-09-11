İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    Buzovnada taxta tullantılarının olduğu ərazidə yanğın olub

    Hadisə
    • 11 sentyabr, 2025
    • 21:06
    Buzovnada taxta tullantılarının olduğu ərazidə yanğın olub

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri, Xəzər  rayonu, Buzovna qəsəbəsində açıq ərazidə yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub.

    "Report" xəbər verir ki, məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub.

    Əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən, açıq sahədə taxta tullantılarının yandığı müəyyən edilib. 

    Yanğın daha geniş əraziyə yayılmasına imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.

    Yanğın nəticəsində 500 kv.m. sahədə taxta tullantıları yanıb. Ətraf ərazilər yanğından mühafizə olunub.

