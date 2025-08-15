Haqqımızda

Bu ilin birinci yarısında hakimiyyət əleyhinə 566 cinayət törədilib

Bu ilin birinci yarısında hakimiyyət əleyhinə 566 cinayət törədilib Bu ilin altı ayı ərzində ölkədə 17 049 cinayət hadisəsi qeydə alınıb.
Hadisə
15 avqust 2025 14:59
Bu ilin birinci yarısında hakimiyyət əleyhinə 566 cinayət törədilib

Bu ilin altı ayı ərzində ölkədə 17 min 49 cinayət hadisəsi qeydə alınıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, onların 59,5 faizini az ağır, 27,5 faizini böyük ictimai təhlükə törətməyən, 13 faizini isə ağır və xüsusilə ağır cinayətlər təşkil edib.

Cinayətlərin strukturunda 6 min 903 hadisə ictimai təhlükəsizlik və ictimai qayda əleyhinə, 6 min 730 hadisə iqtisadi sahədə, 2 min 850 hadisə şəxsiyyət əleyhinə, 566 hadisə isə dövlət hakimiyyəti əleyhinə olan cinayətlərdir.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası За 6 месяцев в Азербайджане совершено 566 преступлений против государственной власти

Ən çox oxunan xəbərlər

Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
11 avqust 2025 10:35
Azərbaycan Taekvondo Federasiyasında yeni təyinat olub
Azərbaycan Taekvondo Federasiyasında yeni təyinat olub
11 avqust 2025 15:16
Sumqayıtda bəzi evləri və ağacları qurd basıb, şəhərdə dezinfeksiya işləri aparılır - RƏSMİ
Sumqayıtda bəzi evləri və ağacları qurd basıb, şəhərdə dezinfeksiya işləri aparılır - RƏSMİ
13 avqust 2025 13:58
İmişlidə yeni təyinat reallaşıb
"İmişli"də yeni təyinat reallaşıb
11 avqust 2025 12:10
Yağıntılı hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edilib
Yağıntılı hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edilib
13 avqust 2025 09:31
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
11 avqust 2025 17:23
Xüsusi icra məmurları haqqında qanun təsdiqlənib
"Xüsusi icra məmurları haqqında" qanun təsdiqlənib
13 avqust 2025 12:33
Sabah Sumqayıtda 5 min abonentin qazı kəsiləcək
Sabah Sumqayıtda 5 min abonentin qazı kəsiləcək
13 avqust 2025 12:47
Ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayıb - YENİLƏNİB
Ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayıb - YENİLƏNİB
11 avqust 2025 14:05
Kolleclərə qəbulun nəticələri açıqlanıb
Kolleclərə qəbulun nəticələri açıqlanıb
8 avqust 2025 15:56

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi