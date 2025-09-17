Biləsuvarda qanunsuz fəaliyyət göstərən kafe aşkarlanıb
- 17 sentyabr, 2025
- 21:38
Biləsuvarda qanunsuz fəaliyyət göstərən kafe aşkarlanıb.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, daxil olan vətəndaş şikayəti əsasında Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları Biləsuvar şəhəri, H.Əliyev küçəsində yerləşən, "Lalə Kənd Təsərrüfatı İstehsalat Müəssisəsi"nə məxsus "Lalə" kafesində yoxlama keçirib.
Baxış zamanı obyektin qida təhlükəsizliyi qeydiyyatından keçmədən fəaliyyət göstərdiyi məlum olub. Həmçinin döşəmə, divar, tavanın və işçi masaların asan yuyula bilən, korroziyaya davamlı materialla üzlənmədiyi, havalandırma və drenaj sisteminin quraşdırılmadığı, müvafiq təmizlik işlərinin görülmədiyi və digər nöqsanlar aşkarlanıb.
Faktla bağlı nöqsanlar aradan qaldırılanadək kafedə işlərin görülməsinin, xidmətlərin göstərilməsinin dayandırılmasına dair məhdudlaşdırıcı tədbirlərin tətbiqi barədə qərar qəbul edilib, sahibkar barəsində inzibati protokol tərtib olunub.