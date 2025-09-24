İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    Baş Prokurorluqda şəhid olan prokurorluq əməkdaşlarının ailə üzvləri ilə görüş keçirilib

    Hadisə
    • 24 sentyabr, 2025
    • 17:28
    Baş Prokurorluqda şəhid olan prokurorluq əməkdaşlarının ailə üzvləri ilə görüş keçirilib

    Baş prokuror Kamran Əliyevin rəhbərliyi ilə 1 - Oktyabr Azərbaycan Respublikası prokurorluq işçilərinin peşə bayramı günü və prokurorluq orqanlarının yaranmasının 107-ci ildönümü münasibətilə Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun veteranları, Vətən müharibəsində iştirak etmiş prokurorluq əməkdaşları, I və II Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş prokurorluq işçilərinin ailələri ilə görüş keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Baş prokuror çıxışında qeyd edib ki, Ümummilli lider Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasətini dövrün tələblərinə uyğun şəkildə uğurla davam etdirən Vətən müharibəsinin qalibi, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Silahlı Qüvvələrimiz 30 ildən artıq işğalda qalmış torpaqlarımızı azad etmiş, lokal antiterror tədbirləri ilə isə separatçı qüvvələrin fəaliyyətinə son qoyularaq vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyi və dövlətimizin suverenliyi tam təmin olunub.

    Bu tarixi nailiyyətlər ölkəmizin son iki əsrlik tarixində qızıl hərflərlə yazılmış hadisələrdir.

    Kamran Əliyev vurğulayıb ki, Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın yorulmaz səyləri nəticəsində Qarabağ və digər azad edilmiş ərazilərdə genişmiqyaslı bərpa-quruculuq işləri aparılır, şəhid ailələri, qazilər və müharibə veteranlarına göstərilən yüksək diqqət isə bütün cəmiyyətimiz üçün nümunədir.

    Baş prokuror çıxışında vurğulayıb ki, şəhid olan prokurorluq əməkdaşlarının ailə üzvləri, prokurorluğun veteranları və vətən müharibəsində iştirak edən prokurorluq işçilərinə göstərilən diqqət və qayğı daim ön plandadır.

    İştirakçılar şəhid ailələrinə və veteranlara göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə rəhbərliyinə dərin minətdarlıqlarını bildirərək dövlət tərəfindən onların sosial müdafiəsinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən işlərdən danışıb, həmçinin göstərilən dəstək və qayğıdan məmnunluqlarını ifadə ediblər.

    Tədbirə yekun vuran Baş prokuror prokurorluğun şəhid olmuş əməkdaşlarının ailələrinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, onların problemlərinin vaxtında həlli ilə bağlı bundan sonra da daim işlər görüləcəyini qeyd edib, prokurorluq orqanlarının onlara, həmçinin prokurorluğun veteranlarına hər zaman dəstək olacağını vurğulayıb.

    Baş Prokurorluq gorus veteran şəhid

    Son xəbərlər

    18:21

    Sosial şəbəkədə canlı yayımda anası tərəfindən zorakılığa məruz qalan azyaşlı uşaq müəssisəsinə yerləşdirilib

    Hadisə
    18:19

    İmişlidəki hadisə ilə bağlı AQTA araşdırmalara başlayıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    18:16

    Azərbaycanda "MAN" markalı elektrik avtobuslarının yığılmasına 2026-cı ildə başlanacaq

    Sənaye
    18:12

    Ermənistanda arxiyepiskop hakimiyyəti devirməyə çağırışda təqsirli bilinib

    Region
    18:10

    İran sularında Tanzaniya bayrağı altında üzən gəmi batıb

    Region
    17:59

    ABŞ-nin vitse-prezidenti Dallasda baş verən hadisəni qınayıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    17:52

    Armenqol Sosias: İspaniya Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün tərəfdarıdır

    Xarici siyasət
    17:50
    Foto

    Daşkənddə "Məharət - 2025" birgə komanda-qərargah təlimi keçirilir

    Hərbi
    17:50

    Zelenski beynəlxalq təşkilatları qan tökülməsinə son qoya bilməməkdə günahlandırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti