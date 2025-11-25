İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Baş İdarə əməliyyat keçirib, 10 kq narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    • 25 noyabr, 2025
    • 11:56
    Baş İdarə əməliyyat keçirib, 10 kq narkotik aşkarlanıb

    Bakı və Abşeronda narkotik vasitənin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən şəxslər tutulub.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, DİN-in Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınması məqsədi ilə əməliyyatlar davam etdirilir.

    Abşeron və Qaradağ rayonlarında keçirilən növbəti tədbirlər zamanı 23 yaşlı Əkbər Alızadə və 36 yaşlı Rahib Məmmədov saxlanılıblar.

    Onlardan 10 kiloqrama yaxın tərkibinə zərərli maddələr əlavə edilmiş marixuana və 2600 ədəd psixotrop tərkibli metadon həbi aşkarlanıb.

    Saxlanılanların şəxsiyyəti istintaqla araşdırılan İran vətəndaşları ilə cinayət əlaqəsinə girərək narkotikləri əldə etdikləri və satış məqsədi ilə əvvəlcədən təyin olunan nöqtələrə yerləşdirməyi planlaşdırdıqları məlum olub.

    Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb, əməliyyat-istintaq tədbirləri davam etdirilir.

    narkotik DİN Xəbər

    Son xəbərlər

    12:25

    Bir vəkilin Kollegiya üzvlüyündən xaric edilməsi barədə qərar qəbul edilib

    Hadisə
    12:24

    BCG: Neft-qaz sənayesinə yaxın 25 il ərzində hər il 350 milyard dollar investisiya təıəb olunur

    Energetika
    12:23

    Yamal və Rafinya "Çelsi" ilə Çempionlar Liqası matçı üçün iştirak ərizəsinə daxil edilib

    Futbol
    12:22

    Bakıda 18, rayonlarda 20 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:21

    Kiyevə növbəti raket zərbəsi 6 nəfərin ölümünə səbəb olub

    Digər ölkələr
    12:20

    Sabah Cəlilabadda 3200 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    12:19
    Foto

    "Daşkəsən və Göygöl rayonlarında aqrar inkişafa dəstək" layihəsi uğurla davam etdirilir

    Sənaye
    12:13

    "Neftçi"nin sabiq futbolçusu: "Komandaya yerli mütəxəssisin baş məşqçi təyin olunmasını istəyirəm"

    Futbol
    12:09
    Foto

    Xocalının Təzəbinə və Xanyurdu kəndlərinə növbəti köç karvanları yola salınıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti