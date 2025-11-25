Полицейские изъяли в Баку и на Абшероне 10 кг наркотиков
Происшествия
- 25 ноября, 2025
- 12:38
В Баку и на Абшероне задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков.
Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.
В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД в Абшеронском и Гарадагском районах, были задержаны 23-летний Акбар Алызаде и 36-летний Рахиб Мамедов.
У задержанных обнаружено и изъято около 10 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами, и 2 600 таблеток метадона.
Выяснилось, что задержанные вступили в преступную связь с гражданами Ирана, личности которых устанавливаются, и планировали спрятать приобретенные наркотики в заранее определенных точках с целью продажи.
По фактам возбуждено уголовное дело, оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
Последние новости
14:06
Фото
Вернувшимся в ходжалинское село Тезебина жителям вручены ключи от домовВнутренняя политика
13:59
Азербайджан и Пакистан обсудили расширение взаимных инвестицийБизнес
13:59
Пашинян: Наилучший вариант - национализация "Электрических сетей Армении"В регионе
13:54
BP: На АЧГ планируется дополнительно добыть свыше 2 млрд баррелей нефтиЭнергетика
13:50
Фото
В Ханкенди прошла церемония закрытия "Мобильной молодежной службы"Внутренняя политика
13:39
Казахстан и Туркменистан подписали 11 документовВ регионе
13:34
Фото
Азербайджан усиливает участие в зеленом и цифровом развитии CARECБизнес
13:34
Гросси: МАГАТЭ намерено полностью возобновить инспекции в ИранеВ регионе
13:34