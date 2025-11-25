Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Полицейские изъяли в Баку и на Абшероне 10 кг наркотиков

    Происшествия
    • 25 ноября, 2025
    • 12:38
    В Баку и на Абшероне задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков.

    Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.

    В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД в Абшеронском и Гарадагском районах, были задержаны 23-летний Акбар Алызаде и 36-летний Рахиб Мамедов.

    У задержанных обнаружено и изъято около 10 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами, и 2 600 таблеток метадона.

    Выяснилось, что задержанные вступили в преступную связь с гражданами Ирана, личности которых устанавливаются, и планировали спрятать приобретенные наркотики в заранее определенных точках с целью продажи.

    По фактам возбуждено уголовное дело, оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

    МВД наркотики марихуана
