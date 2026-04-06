Balaxanıda 23 yaşlı oğlan dəm qazından zəhərlənərək ölüb
Hadisə
- 06 aprel, 2026
- 12:55
Sabunçuda 23 yaşlı oğlan dəm qazından zəhərlənərək ölüb.
"Report" xəbər verir ki, aprelin 3-ü saat 19 radələrində Balaxanı qəsəbə sakini 2003-cü il təv. İlkin Elçin oğlu Əsədov yaşadığı evin hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək ölüb.
Araşdırma aparılır.
