    Hadisə
    • 15 yanvar, 2026
    • 09:29
    Balakəndə altı gün əvvəl avtomobilin vurduğu qadın xəstəxanada ölüb

    Balakən rayonunda altı gün əvvəl avtomobilin vurduğu qadın xəstəxanada ölüb.

    "Report" un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, yanvarın 9-da Sadiq Balagözov idarə etdiyi "VAZ-2115" markalı avtomobillə Balakən rayonunun Qazma kəndindən şəhər istiqamətində hərəkətdə olarkən yolu keçən piyada, 64 yaşlı Cəərey Əliyevanı vurub.

    Piyada aldığı xəsarətlərdən dünən xəstəxanada həyata itirib.

    DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan bildirilib ki, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.

    Balakən rayonu Yol qəzası Xəsarət

