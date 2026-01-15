Balakəndə altı gün əvvəl avtomobilin vurduğu qadın xəstəxanada ölüb
Hadisə
- 15 yanvar, 2026
- 09:29
Balakən rayonunda altı gün əvvəl avtomobilin vurduğu qadın xəstəxanada ölüb.
"Report" un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, yanvarın 9-da Sadiq Balagözov idarə etdiyi "VAZ-2115" markalı avtomobillə Balakən rayonunun Qazma kəndindən şəhər istiqamətində hərəkətdə olarkən yolu keçən piyada, 64 yaşlı Cəərey Əliyevanı vurub.
Piyada aldığı xəsarətlərdən dünən xəstəxanada həyata itirib.
DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan bildirilib ki, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.
Son xəbərlər
10:03
Tramp Rza Pəhləvinin İrana rəhbərlik edə biləcəyinə şübhə ilə yanaşıbDigər ölkələr
10:03
Duqlas Koşta İtaliya klubuna keçə bilərFutbol
10:01
"Azərbaycan Dəmir Yolları" ötən il 400-ə yaxın blok-qatar qəbul edibİnfrastruktur
09:45
Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıbEnergetika
09:35
Azərbaycanda 7 vəkilə xəbərdarlıq edilibHadisə
09:29
Balakəndə altı gün əvvəl avtomobilin vurduğu qadın xəstəxanada ölübHadisə
09:28
İngiltərə klubu ukraynalı futbolçunun müqaviləsini vaxtından əvvəl ləğv etmək istəyirFutbol
09:23
Lənkəranda qardaş qardaşını bıçaqlayıbHadisə
09:22