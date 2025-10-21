Bakıda komendant işlədiyi binada yıxılaraq ölüb
Hadisə
- 21 oktyabr, 2025
- 10:10
Bakıda komendant işlədiyi binada yıxılaraq ölüb.
"Report" xəbər verir ki, Nəsimi rayonu Mərdanov qardaşları küçəsi ev 39-un təmir işləri aparılan birinci mərtəbəsindən komendant işləyən 1959-cu il təvəllüdlü Xeyrulla Məhərrəm oğlu Kişiyev ehtiyatsızlıqdan yerə yıxılıb. Nəticədə kişi aldığı xəsarətlərdən ölüb.
Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.
Son xəbərlər
10:38
IMF: AMB-nin valyuta ehtiyatları bu ilin sonunda 11,9 milyard dollar olacaqMaliyyə
10:35
"Azərkosmos": Azərbaycan beynəlxalq peyk bazarında etibarlı tərəfdaş kimi tanınırİKT
10:27
Gümrü meri həbs edilibRegion
10:24
Azərbaycanda Kosmik Aparatların İnkişafı Mərkəzinin tikintisinə başlanılacaqİKT
10:23
Foto
Naxçıvanda bir sıra kənddaxili yollar yenidən qurularaq istifadəyə verilibİnfrastruktur
10:21
Türkiyə və Gürcüstan səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq edəcəkRegion
10:14
Bakıda avtomobildə atasının qucağından sürüşən uşaq ölübHadisə
10:13
Foto
"Qaradağ" GES-də 1 milyard kilovat-saat elektrik enerjisi istehsal olunubEnergetika
10:12