İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası

    Bakıda komendant işlədiyi binada yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    • 21 oktyabr, 2025
    • 10:10
    Bakıda komendant işlədiyi binada yıxılaraq ölüb

    Bakıda komendant işlədiyi binada yıxılaraq ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, Nəsimi rayonu Mərdanov qardaşları küçəsi ev 39-un təmir işləri aparılan birinci mərtəbəsindən komendant işləyən 1959-cu il təvəllüdlü Xeyrulla Məhərrəm oğlu Kişiyev ehtiyatsızlıqdan yerə yıxılıb. Nəticədə kişi aldığı xəsarətlərdən ölüb.

    Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.

    Nəsimi rayonu komendant

    Son xəbərlər

    10:38

    IMF: AMB-nin valyuta ehtiyatları bu ilin sonunda 11,9 milyard dollar olacaq

    Maliyyə
    10:35

    "Azərkosmos": Azərbaycan beynəlxalq peyk bazarında etibarlı tərəfdaş kimi tanınır

    İKT
    10:27

    Gümrü meri həbs edilib

    Region
    10:24

    Azərbaycanda Kosmik Aparatların İnkişafı Mərkəzinin tikintisinə başlanılacaq

    İKT
    10:23
    Foto

    Naxçıvanda bir sıra kənddaxili yollar yenidən qurularaq istifadəyə verilib

    İnfrastruktur
    10:21

    Türkiyə və Gürcüstan səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq edəcək

    Region
    10:14

    Bakıda avtomobildə atasının qucağından sürüşən uşaq ölüb

    Hadisə
    10:13
    Foto

    "Qaradağ" GES-də 1 milyard kilovat-saat elektrik enerjisi istehsal olunub

    Energetika
    10:12

    Ermənistan İstintaq Komitəsi: Gümrü meriyası yaxınlığında etiraz aksiyasında 33 nəfər saxlanılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti