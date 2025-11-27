Bakıda evdən 5 min manatlıq qızıl-zinət əşyaları oğurlayan qadın saxlanılıb
Hadisə
- 27 noyabr, 2025
- 13:16
Bakıda evdən 5000 manatlıq qızıl-zinət əşyaları oğurlanıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 43 yaşlı S.Dadaşova müəyyən olunaraq saxlanıb. Araşdırmalarla onun noyabr ayının 1-dən 25-dək olan müddətdə xadimə kimi çalışdığı evdən hissə-hissə qızıl-zinət əşyalarını oğurladığı müəyyən edilib.
Rayon ərazisində keçirilən digər tədbir zamanı isə zərərçəkənin cibindən 1882 manat talamaqda şübhəli bilinən 25 yaşlı S.Salmanzadə də polis tərəfindən saxlanılıb. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.
Son xəbərlər
13:24
Azərbaycan Cənubi Qafqazla Mərkəzi Asiya arasında strateji körpüyə çevrilir - ŞƏRHAnalitika
13:18
Rusiya İrkutskdakı Polşa Baş konsulluğunu bağlayırDigər ölkələr
13:18
Rəşad Nəbiyev: "Regional nəqliyyat dəhlizləri davamlı inkişafın əsasını təşkil edir"İnfrastruktur
13:17
Əmmanda Azərbaycanla biznes forumun keçirilməsi təklif olunurBiznes
13:16
Bakıda evdən 5 min manatlıq qızıl-zinət əşyaları oğurlayan qadın saxlanılıbHadisə
13:15
Azərbaycan biznesin İordaniya bazarına çıxışı üçün platforma yaratmağı təklif edibBiznes
13:11
Hakimləri təhqir edən futbolçular, məşqçilər və bir klub rəsmisi cəzalandırılıbFutbol
13:10
Azərbaycan Əmmana müntəzəm aviareyslərin təşkili imkanlarını nəzərdən keçirirTurizm
13:08