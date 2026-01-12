Sabunçu və Binəqədidə evlərdən 10 min manatlıq oğurluq olub
Hadisə
- 12 yanvar, 2026
- 16:21
Bakının Sabunçu və Binəqədi rayonundakı evlərdən 10 min manatlıq oğurluq olub.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, sözügedən rayonlarda mənzillərdən 8 min 500 manat dəyərində qızıl-zinət əşyalarını, həmçinin 2 min manatlıq noutbuk və qol saatını oğurlamaqda şübhəli bilinən 49 yaşlı R.Quliyeva və əvvəllər məhkum olunmuş 46 yaşlı A.Qəniyev saxlanılıblar.
Araşdırmalar davam etdirilir.
