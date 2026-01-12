Sabunçu və Binəqədidə evlərdən 10 min manatlıq oğurluq olub

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Hadisə
    • 12 yanvar, 2026
    • 16:21
    Bakının Sabunçu və Binəqədi rayonundakı evlərdən 10 min manatlıq oğurluq olub.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, sözügedən rayonlarda mənzillərdən 8 min 500 manat dəyərində qızıl-zinət əşyalarını, həmçinin 2 min manatlıq noutbuk və qol saatını oğurlamaqda şübhəli bilinən 49 yaşlı R.Quliyeva və əvvəllər məhkum olunmuş 46 yaşlı A.Qəniyev saxlanılıblar.

    Araşdırmalar davam etdirilir.

    Binəqədi Sabunçu oğurluq

