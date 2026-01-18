Binəqədidə evdə yanğın olub, bir nəfər tüstüdən zəhərlənib
Hadisə
- 18 yanvar, 2026
- 14:36
Bakı şəhərinin Binəqədi rayonunda ümumi sahəsi 120 m² olan kürsülü, birmərtəbəli 5 otaqlı evin bir otağında 1 ədəd yataq dəsti yanıb.
Bu barədə "Report"a FHN-dən bildirilib.
Hadisə zamanı 1 nəfər tüstüdən zəhərlənib. Ev yanğından mühafizə olunub.
Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.
Son xəbərlər
15:12
Binəqədidə avtomobil və motosiklet oğurlayan şəxslər saxlanılıblarHadisə
15:05
Qazaxıstanda türk dillərinin tanınması üçün süni intellekt modeli hazırlanıbRegion
15:05
İngiltərə klubu baş məşqçisini yaxın vaxtlarda istefaya göndərməyi düşünürFutbol
14:55
Foto
Sabunçuda 10 kiloqrama yaxın narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıbHadisə
14:52
Video
Türkiyədə əməliyyat zamanı 290 kq-a yaxın narkotik aşkarlanıbRegion
14:40
Foto
Valideyn gözü ilə Polis Akademiyası: gələcəyə açılan qapıElm və təhsil
14:36
Binəqədidə evdə yanğın olub, bir nəfər tüstüdən zəhərlənibHadisə
14:31
Respublika fənn olimpiadalarında 48 minə yaxın şagird iştirak edibElm və təhsil
14:17