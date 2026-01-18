İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Binəqədidə evdə yanğın olub, bir nəfər tüstüdən zəhərlənib

    Hadisə
    • 18 yanvar, 2026
    • 14:36
    Bakı şəhərinin Binəqədi rayonunda ümumi sahəsi 120 m² olan kürsülü, birmərtəbəli 5 otaqlı evin bir otağında 1 ədəd yataq dəsti yanıb.

    Bu barədə "Report"a FHN-dən bildirilib.

    Hadisə zamanı 1 nəfər tüstüdən zəhərlənib. Ev yanğından mühafizə olunub.

    Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

    yanğın Binəqədi Zəhərlənmə

