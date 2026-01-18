İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Bakıda dönərxanada baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    • 18 yanvar, 2026
    • 21:33
    Bakıda dönərxanada baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

    Paytaxtın Səbail rayonu, "Sahil" metrostansiyasının yaxınlığında dönərxanada baş verən yanğının qarşısı alınıb.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) bildirilib.

    Yanğın FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri tərəfindən həyata keçirilmiş zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlər sayəsində genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.

    Bakıda dönərxanada baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

    Paytaxtın Səbail rayonu, "Sahil" metrostansiyasının yaxınlığında dönərxanada yanğın baş verib.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) bildirilib.

    Məlumatla əlaqədar dərhal FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub.

    Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində əməliyyat davam edir.

    Əlavə məlumat veriləcək.

    dönərxana yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyi

    Son xəbərlər

    22:03

    Bessent: ABŞ NATO-da qalacaq

    Digər ölkələr
    21:44

    Qəzzanı idarə edəcək komitənin üzvləri məlum olub

    Digər
    21:33

    Bakıda dönərxanada baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    21:09

    Kanada 1 milyard dollara "Sülh Şurası"na qoşulmağı nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    20:37
    Foto

    Sabirabadda uçan körpü yenidən tikiləcək

    İnfrastruktur
    20:31

    NTD-nin baş məşqçisi: "Sona qədər mübarizə apardıq"

    Komanda
    20:31

    Suriyada atəşkəs əldə olunub, hökumət neft yataqlarına nəzarət edəcək

    Digər ölkələr
    20:25

    İrlandiyanın Baş nazirindən ABŞ-yə xəbərdarlıq: Şübhəsiz ki, Aİ cavab verəcək

    Digər ölkələr
    20:13

    "Abşeron Lions"un baş məşqçisi: "Mövsümün ən pis oyununu keçirdik"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti