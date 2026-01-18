Bakıda dönərxanada baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB
Hadisə
- 18 yanvar, 2026
- 21:33
Paytaxtın Səbail rayonu, "Sahil" metrostansiyasının yaxınlığında dönərxanada baş verən yanğının qarşısı alınıb.
Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) bildirilib.
Yanğın FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri tərəfindən həyata keçirilmiş zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlər sayəsində genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.
