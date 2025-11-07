İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    Bakıda 81 yaşlı qadın hamamda yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    • 07 noyabr, 2025
    • 11:57
    Bakıda 81 yaşlı qadın hamamda yıxılaraq ölüb

    Bakıda 81 yaşlı qadın hamamda yıxılaraq ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, paytaxtın Səbail rayonu ərazisində oktyabrın 30-da 1944-cü il təvəllüdlü Həqiqət Adil qızı Vəliyeva yaşadığı Y.Mürsəlov küçəsi ev 112-nin hamam otağında yıxılıb.

    Nəticədə qadın baş nahiyəsindən xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq H.Vəliyeva noyabrın 5-i ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

