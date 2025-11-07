Bakıda 81 yaşlı qadın hamamda yıxılaraq ölüb
Hadisə
- 07 noyabr, 2025
- 11:57
Bakıda 81 yaşlı qadın hamamda yıxılaraq ölüb.
"Report" xəbər verir ki, paytaxtın Səbail rayonu ərazisində oktyabrın 30-da 1944-cü il təvəllüdlü Həqiqət Adil qızı Vəliyeva yaşadığı Y.Mürsəlov küçəsi ev 112-nin hamam otağında yıxılıb.
Nəticədə qadın baş nahiyəsindən xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq H.Vəliyeva noyabrın 5-i ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
