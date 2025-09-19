İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü

    Xəzər rayonunda 17 min manatlıq mal-qara oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

    Hadisə
    • 19 sentyabr, 2025
    • 12:07
    Xəzər rayonunda 17 min manatlıq mal-qara oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

    Bakının Xəzər rayonunda 17 min manat dəyərində mal-qara oğurlanıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, keçirilən əməliyyat-axtarış tədbiri nəticəsində qabaqcadan əlbir olaraq cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən 39 yaşlı N.Novruzov və 21 yaşlı H.Vəlizadə saxlanılıblar.

    Fakt üzrə araşdırmalar aparılır.

    Xəzər rayonu oğurluq mal-qara polis

    Son xəbərlər

    12:47

    "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində birinci sərbəst yürüş dayandırılıb

    Formula 1
    12:41

    Lənkəranda Girdəni çay üzərindəki körpü yenidən qurulacaq

    İnfrastruktur
    12:33

    Şəhid anası: Oğlum şəhid dayısının qisasını alacağını deyirdi - VİDEO

    Multimedia
    12:30

    Sahib Ələkbərov: "SOCAR Türkmənistanın yataqlarının işlənilməsinə maraq göstərir"

    Energetika
    12:30
    Foto

    "Formula 1: Azərbaycan Qran-prisində birinci sərbəst yürüş başlayıb

    Formula 1
    12:29

    Qabon millisinin üzvü "Lənkəran"a keçib

    Komanda
    12:26

    Milli Məclisdə Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı konfrans keçirilib - YENİLƏNİB

    Milli Məclis
    12:24

    Azərbaycanda gömrük anbarlarında saxlancla bağlı xidmətlərin qiymətini dövlət tənzimləməyəcək

    Biznes
    12:20

    Zelenski Rusiyanı Trampın sülh çağırışlarına reaksiya verməməkdə ittiham edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti