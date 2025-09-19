Xəzər rayonunda 17 min manatlıq mal-qara oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb
Hadisə
- 19 sentyabr, 2025
- 12:07
Bakının Xəzər rayonunda 17 min manat dəyərində mal-qara oğurlanıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, keçirilən əməliyyat-axtarış tədbiri nəticəsində qabaqcadan əlbir olaraq cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən 39 yaşlı N.Novruzov və 21 yaşlı H.Vəlizadə saxlanılıblar.
Fakt üzrə araşdırmalar aparılır.
