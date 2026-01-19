Azərbaycanda fəaliyyət göstərən vəkillərin sayı açıqlanıb
Hadisə
- 19 yanvar, 2026
- 09:20
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən vəkillərin sayı açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Vəkillər Kollegiyasının 2025-ci il fəaliyyəti ilə bağlı hesabatında deyilib.
Bildirilib ki, 2025-ci ildə vəkillərin ümumi sayı artaraq 2 836 nəfərə çatıb.
Hazırda fəaliyyət göstərən 2 836 vəkildən 2 203 nəfəri (77,68%) kişi, 633 nəfəri (22,32%) qadındır. Onlardan 2 314 nəfəri (81,59%) Bakıda, 522 nəfəri (18,41%) isə ölkənin müxtəlif regionlarında fəaliyyət göstərir. Bu göstəricilər vəkillik institutunun inkişaf dinamikasının davamlı xarakter daşıdığını təsdiqləyir.
Son xəbərlər
09:35
"Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"na dəyişiklik edilibMaliyyə
09:26
Ədliyyə Nazirliyinin xüsusi icra məmurlarının fəaliyyətinə nəzarət qaydası təsdiqlənibDaxili siyasət
09:22
Foto
Leyla Əliyeva Əddis-Əbəbədə Adva Zəfər Muzey Kompleksində olubXarici siyasət
09:21
Stenli Kubokunun dördqat qalibi vəfat edibKomanda
09:20
Foto
Naxçıvanda İrandan Polşaya aparılan xüsusi üsulla gizlədilmiş 39 kiloqramdan artıq heroin aşkarlanıbHadisə
09:20
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən vəkillərin sayı açıqlanıbHadisə
09:18
Ötən il Vəkillər Kollegiyasına 1 556 şikayət daxil olubDaxili siyasət
09:18
Keçən il 5 vəkil kollegiyadan xaric edilib, 10-nun fəaliyyəti dayandırılıbHadisə
09:17
Foto