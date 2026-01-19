İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi 20 yanvar Hüzn günü
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi 20 yanvar Hüzn günü

    Azərbaycanda fəaliyyət göstərən vəkillərin sayı açıqlanıb

    Hadisə
    • 19 yanvar, 2026
    • 09:20
    Azərbaycanda fəaliyyət göstərən vəkillərin sayı açıqlanıb

    Azərbaycanda fəaliyyət göstərən vəkillərin sayı açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Vəkillər Kollegiyasının 2025-ci il fəaliyyəti ilə bağlı hesabatında deyilib.

    Bildirilib ki, 2025-ci ildə vəkillərin ümumi sayı artaraq 2 836 nəfərə çatıb.

    Hazırda fəaliyyət göstərən 2 836 vəkildən 2 203 nəfəri (77,68%) kişi, 633 nəfəri (22,32%) qadındır. Onlardan 2 314 nəfəri (81,59%) Bakıda, 522 nəfəri (18,41%) isə ölkənin müxtəlif regionlarında fəaliyyət göstərir. Bu göstəricilər vəkillik institutunun inkişaf dinamikasının davamlı xarakter daşıdığını təsdiqləyir.

    Vəkillər Kollegiyası vəkil

    Son xəbərlər

    09:35

    "Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"na dəyişiklik edilib

    Maliyyə
    09:26

    Ədliyyə Nazirliyinin xüsusi icra məmurlarının fəaliyyətinə nəzarət qaydası təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    09:22
    Foto

    Leyla Əliyeva Əddis-Əbəbədə Adva Zəfər Muzey Kompleksində olub

    Xarici siyasət
    09:21

    Stenli Kubokunun dördqat qalibi vəfat edib

    Komanda
    09:20
    Foto

    Naxçıvanda İrandan Polşaya aparılan xüsusi üsulla gizlədilmiş 39 kiloqramdan artıq heroin aşkarlanıb

    Hadisə
    09:20

    Azərbaycanda fəaliyyət göstərən vəkillərin sayı açıqlanıb

    Hadisə
    09:18

    Ötən il Vəkillər Kollegiyasına 1 556 şikayət daxil olub

    Daxili siyasət
    09:18

    Keçən il 5 vəkil kollegiyadan xaric edilib, 10-nun fəaliyyəti dayandırılıb

    Hadisə
    09:17
    Foto

    Leyla Əliyeva Efiopiya Elm Muzeyini ziyarət edib

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti