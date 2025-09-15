Avtomobillə alimi vurub öldürməkdə təqsirləndirilən həkim Azər Maqsudovun məhkəməsi qapalı keçiriləcək
- 15 sentyabr, 2025
- 14:53
Alim Arif Acaloğlunu avtomobillə vurub öldürməkdə təqsirləndirilən tanınmış həkim Azər Maqsudovun məhkəmə prosesi keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, Sabunçu Rayon Məhkəməsində hakim Teymur Həsənovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə zərərçəkən tərəfin vəkilləri vəsatət qaldıraraq prosesin qapalı keçirilməsini xahiş ediblər.
Onlar bildiriblər ki, məsələnin mediada işıqlandırılması mərhum Arif Acaloğlunun ailə üzvlərini narahat edir.
Təqsirləndirilən Azər Maqsudov da vəsatətin təmin edilməsini xahiş edib. Dövlət ittihamçısı öz növbəsində vəsatətin təmin olunmasına etiraz etməyib.
Məhkəmə vəsatəti təmin edib, bundan sonrakı proseslər qapalı keçiriləcək.
Xatırladaq ki, qəza 2023-cü ilin noyabrında Sabunçu rayonu ərazisində baş verib.
Qeyd edək ki, Azər Maqsudov Kliniki Tibbi Mərkəzin (KTM) Toksikologiya şöbəsinin müdiridir.
A.Maqsudova Cinayət Məcəlləsinin 263.2-ci (yol hərəkəti və ya nəqliyyat vasitəsinin istismarı qaydalarının pozulması - ölümlə nəticələndikdə) maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb.
Onun barəsində istintaq dövrü müddətində həbslə bağlı olmayan qətimkan tədbiri seçilib.