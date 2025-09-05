Astarada ağac kəsiminə görə cinayət işi başlanılıb

İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    • 05 sentyabr, 2025
    Astara rayonunun Ojakəran kəndində ağacların kəsilərək meşə təsərrüfatına ziyan vurulması faktı ilə bağlı araşdırma aparılır. 

    Bu barədə "Report"a DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan məlumat verilib. 

    Bildirilib ki, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, əməli törədən şəxsin, yaxud şəxslərin müəyyən olunması üçün tədbirlər görülür. 

    Cinayət işi üzrə istintaq hərəkətləri davam etdirilir.

