İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Altay Göyüşov Baş Prokurorluğa çağırılıb

    Hadisə
    • 14 noyabr, 2025
    • 17:43
    Altay Göyüşov Baş Prokurorluğa çağırılıb
    Altay Göyüşov

    Altay Göyüşov Azərbaycanın Baş Prokurorluğuna çağırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İctimai Televiziya məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, 1965-ci il təvəllüdlü Göyüşov Altay Rəşid oğlu bu il noyabrın 21-də, saat 12:00-da Bakı şəhəri Binəqədi rayonu, Süleyman Sani Axundov küçəsi 160 ünvanında yerləşən Baş Prokurorluğun İstintaq Baş İdarəsinə gəlməlidir.

    Belə ki, onun barəsində Azərbaycanın Cinayət Məcəlləsinin 281.2-ci (Dövlət əleyhinə yönələn açıq çağırışlar təkrar törədildikdə) maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə haqqında qərar qəbul edilib. İstintaq orqanından qaçıb Azərbaycan hüdudlarından kənarda gizləndiyi üçün ittiham elan edilməsi ilə əlaqədar həmin tarixdə barəsində axtarış elan edilib və Bakı şəhəri, Binəqədi Rayon Məhkəməsinin eyni tarixli qərarı ilə barəsində qiyabi həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    Belə ki, Altay Göyüşovun 20 aprel 2020-ci il tarixdə qeyriləri ilə birləşərək Azərbaycanda qanuni əsaslarla formalaşmış və mövcud fəaliyyət göstərən hakimiyyətə qanunsuz, yəni zor tətbiqi yolu ilə çıxmağa təşviq etməsinə və Azərbaycanda hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə çağırışlar etməsinə, eləcə də bu cür məzmunlu çağırışları internet platformalarında yaymasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

    Baş Prokurorluq bildiriş Altay Göyüşov

    Son xəbərlər

    18:33

    Aİ səfiri: Azərbaycan və Ermənistan arasında müşahidə olunan müsbət irəliləyişdən çox məmnunuq

    Xarici siyasət
    18:22

    Naxçıvanda fərdi yaşayış evində yanğın olub

    Hadisə
    18:21

    DİN şəxsi məlumatların oğurlanmasına dair iddiaların araşdırılmasını davam etdirir

    Daxili siyasət
    18:11
    Foto

    AMADA avarçəkənlər üçün seminar təşkil edib

    Fərdi
    18:04

    Avropa Komissiyası və Ermənistan regional kommunikasiyaların açılmasını müzakirə ediblər

    Region
    17:58
    Foto

    "Yaşıl Enerji Dəhlizi"nin yaradılması üzrə mühüm razılaşmalar əldə olunub

    Energetika
    17:51

    İşçinin əmək hüquqlarının pozulmasına görə şirkət cərimələnib

    Hadisə
    17:47

    Aİ səfiri: Azərbaycanla əlaqələri gücləndirməyə çalışırıq

    Xarici siyasət
    17:46

    Həbsdə olan müğənni Dəniz Əsədovaya yeni ittiham irəli sürülüb, saxta əlillik sənədi düzəltməkdə təqsirləndirilir

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti