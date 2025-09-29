Ağsuda narkotik satışı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən şəxs tutulub
Hadisə
- 29 sentyabr, 2025
- 11:03
Ağsuda narkotik satışı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən şəxs tutulub.
DİN-in Mətbuat Xidmətinin Şəki regional "Report"a qrupundan bildirilib ki, Ağsu Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat zamanı narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan, əvvəllər də analoji əmələ görə məhkum olunmuş 34 yaşlı Tale Məmmədli saxlanılıb.
Ondan 3 kiloqrama yaxın marixuana və metamfetamin aşkar olunub. Saxlanılan şəxs narkotik vasitə və psixotrop maddələri şəxsiyyəti istintaqla araşdırılan İran vətəndaşından satış məqsədilə əldə etdiyini bildirib.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, məhkəmənin qərarı ilə T.Məmmədli barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.
Son xəbərlər
11:29
Cəlal Qasımov: "INMerge" - Mərkəzi Avrasiyanın əsas innovasiya hadisəsidir"İKT
11:29
Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın rəqibinin Bakıya səfər planı bəlli olubFutbol
11:29
Vladanka Andreyeva dünya ölkələrini iqlim dəyişmələri ilə birgə mübarizəyə çağırıbEkologiya
11:26
Foto
ASCO yeni sərnişin gəmilərinin inşası üzrə son vəziyyəti açıqlayıbİnfrastruktur
11:23
"PAŞA Holdinq" rəsmisi: "INMerge" İnnovasiya Sammitinin əsasını startaplar təşkil edirİKT
11:19
Qırğızıstan rəsmisi: TDT qlobal çağırışların öhdəsindən gəlmək üçün potensiala malikdirDigər ölkələr
11:15
III MDB Oyunları: Belarus təmsilçisi qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB - 3Fərdi
11:15
İlham Əliyevin BMT-dəki çıxışı təkcə diplomatik məna daşımır - RƏYXarici siyasət
11:14