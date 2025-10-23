İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Ağstafada sərxoş vəziyyətdə yıxılan kişi ölüb

    Hadisə
    • 23 oktyabr, 2025
    • 10:26
    Ağstafada sərxoş vəziyyətdə yıxılan kişi ölüb

    Ağstafada sərxoş vəziyyətdə olan kişi yıxılaraq ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, 1970-ci il təvəllüdlü Fazil Vaqif oğlu Rəhimov yaşadığı evdə yıxılan zaman başı qapı çərçivəsinə dəyib.

    Xəstəxanaya yerləşdirilmiş F.Rəhimov orada ölüb.

    Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.

    Ağstafa Xəstəxana sərxoş

