Ağstafada sərxoş vəziyyətdə yıxılan kişi ölüb
Hadisə
- 23 oktyabr, 2025
- 10:26
Ağstafada sərxoş vəziyyətdə olan kişi yıxılaraq ölüb.
"Report" xəbər verir ki, 1970-ci il təvəllüdlü Fazil Vaqif oğlu Rəhimov yaşadığı evdə yıxılan zaman başı qapı çərçivəsinə dəyib.
Xəstəxanaya yerləşdirilmiş F.Rəhimov orada ölüb.
Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.
