Ağdaşda ötən il avtomobilin vurduğu piyada xəstəxanada vəfat edib

    Hadisə
    • 24 yanvar, 2026
    • 10:39
    Ötən il dekabrın 29-da Ağdaşda avtomobilin vurduğu piyada xəstəxanada vəfat edib.

    "Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonunun Pirəzə kəndində baş verib.

    Sürücü Tərlan Məmmədov idarə etdiyi "VAZ-2115" markalı avtomobillə yolu keçən piyada, 1974-cü il təvəllüdlü Oktay Əsədovu vurub, yaralı xəstəxanaya yerləşdirilmişdi.

    Həkimlərin səyinə baxmayaraq, Oktay Əsədov dünən xəstəxanada vəfat edib.

    DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan bildirilib ki, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.

