Ağdaşda ötən il avtomobilin vurduğu piyada xəstəxanada vəfat edib
Hadisə
- 24 yanvar, 2026
- 10:39
Ötən il dekabrın 29-da Ağdaşda avtomobilin vurduğu piyada xəstəxanada vəfat edib.
"Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonunun Pirəzə kəndində baş verib.
Sürücü Tərlan Məmmədov idarə etdiyi "VAZ-2115" markalı avtomobillə yolu keçən piyada, 1974-cü il təvəllüdlü Oktay Əsədovu vurub, yaralı xəstəxanaya yerləşdirilmişdi.
Həkimlərin səyinə baxmayaraq, Oktay Əsədov dünən xəstəxanada vəfat edib.
DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan bildirilib ki, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.
Son xəbərlər
11:07
Rusiyanın hücumundan sonra Ukraynanın Çerniqov vilayətində yüz minlərlə istehlakçı işıqsız qalıbDigər ölkələr
11:05
Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dolları keçibEnergetika
11:04
Ümumi təhsil müəssisələrində qış tətilinin vaxtı açıqlanıbElm və təhsil
11:00
Azərbaycandakı bankların qiymətli kağızlara investisiyalarının məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)Maliyyə
10:54
Rusiya Silahlı Qüvvələri Kiyevə və Xarkova kütləvi zərbələr endirib, bir nəfər həlak olub - YENİLƏNİBDigər ölkələr
10:45
Gürcüstanın ötən il Azərbaycandan dondurma idxalına çəkdiyi xərc 10 dəfə artıbBiznes
10:43
İranda 2 İŞİD üzvü edam edilibRegion
10:40
Azərbaycandakı bankların Mərkəzi Bankdakı vəsaitlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)Maliyyə
10:39