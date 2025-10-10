Mehdiabadda 60 yaşlı kişi bıçaqlanaraq öldürülüb
Hadisə
- 10 oktyabr, 2025
- 12:50
Abşeron rayonu Mehdiabad qəsəbəsində qətl hadisəsi törədilib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Mehdiabad qəsəbəsində 1965-ci il təvəllüdlü Səfərov Maşallah Qoçəli oğlu bıçaqlanaraq öldürülüb.
Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 1968-ci il təvəllüdlü Eldar Məmmədov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
13:26
Foto
İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının geniş tərkibdə iclasında iştirak edib - YENİLƏNİBXarici siyasət
13:26
Foto
Növbəti köç karvanı Ballıca və Təzəbinə kəndlərinə çatıb – YENİLƏNİB-2Daxili siyasət
13:23
Şəfiqə Məmmədova: Əminə Yusifqızı yaxşı dost, nümunəvi insan idiMədəniyyət siyasəti
13:22
Foto
İlin sonunadək 250 məsciddə kitabxana layihəsi tətbiq olunacaqDaxili siyasət
13:19
Finlandiya XİN başçısı Azərbaycana səfər edəcəkRegion
13:18
Gürcüstanda dövlət çevrilişi cəhdi ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət ediləcəkRegion
13:17
Nazir müavini: Əminə Yusifqızının sənəti hər zaman bizimlədirİncəsənət
13:15
Ballıqayada axtarışlar zamanı 10 və daha artıq şəxsə aid olunan qalıqlar aşkar edilibDaxili siyasət
13:12