    Mehdiabadda 60 yaşlı kişi bıçaqlanaraq öldürülüb

    Hadisə
    • 10 oktyabr, 2025
    • 12:50
    Abşeron rayonu Mehdiabad qəsəbəsində qətl hadisəsi törədilib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Mehdiabad qəsəbəsində 1965-ci il təvəllüdlü Səfərov Maşallah Qoçəli oğlu bıçaqlanaraq öldürülüb.

    Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 1968-ci il təvəllüdlü Eldar Məmmədov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

