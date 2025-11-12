Abşeronda üzərinə mərmər daşı düşən kişi ölüb
Hadisə
- 12 noyabr, 2025
- 10:01
Abşeronda üzərinə mərmər daşı düşən 45 yaşlı kişi ölüb.
"Report" xəbər verir ki, Xırdalan şəhərinin ərazisində Sumqayıt şəhər sakini 1980-ci il təvəllüdlü Ziyad Məmməd oğlu Həsənov idarə etdiyi yük avtomobilinə mərmər yükləyən zaman daş onun üzərinə düşüb. Nəticədə kişi xəstəxanaya yerləşdirilsə də, orada ölüb.
Araşdırmalar aparılır.
