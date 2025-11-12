İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Abşeronda üzərinə mərmər daşı düşən kişi ölüb

    Hadisə
    • 12 noyabr, 2025
    • 10:01
    Abşeronda üzərinə mərmər daşı düşən kişi ölüb

    Abşeronda üzərinə mərmər daşı düşən 45 yaşlı kişi ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, Xırdalan şəhərinin ərazisində Sumqayıt şəhər sakini 1980-ci il təvəllüdlü Ziyad Məmməd oğlu Həsənov idarə etdiyi yük avtomobilinə mərmər yükləyən zaman daş onun üzərinə düşüb. Nəticədə kişi xəstəxanaya yerləşdirilsə də, orada ölüb.

    Araşdırmalar aparılır.

    mərmər daşı Abşeron Ölüm

    Son xəbərlər

    10:20

    "AzerGold" "Zəfər" adlı yeni qızıl sikkə kolleksiyasını təqdim edib

    Sənaye
    10:17

    Kamran Əliyev: Qanun pozuntularının qarşısının alınması ilə bağlı prokurorun birbaşa təsir aləti mövcuddur

    Hadisə
    10:15

    FIBA Çempionlar Liqası: "Sabah" Fransa klubu ilə üz-üzə gələcək

    Fərdi
    10:11

    ADB: Dünya ölkələri cari çağırışları nəzərə almaqla KOB strategiyasını təshih edir

    Biznes
    10:07

    Baş prokuror: Beynəlxalq tərəfdaşlarla kibertəhdidlərə qarşı mübarizədə zəruri tədbirlər görülür

    Hadisə
    10:05

    "Ekolizinq" nizamnamə kapitalını 10 dəfə azaldır

    Biznes
    10:04

    Orxan Məmmədov: "Azərbaycanda heç bir kiçik biznes geridə qalmamalıdır"

    Biznes
    10:03

    Azərbaycan XİN Polşanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    10:01

    Abşeronda üzərinə mərmər daşı düşən kişi ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti