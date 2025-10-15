Abşeronda 20 yaşlı oğlan qətlə yetirilib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Hadisə
    • 15 oktyabr, 2025
    • 08:08
    Abşeronda qətl hadisəsi baş verib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə Xırdalan şəhəri ərazisində qeydə alınıb.

    2005-ci il təvəllüdlü Elmir Axundov naməlum şəxs tərəfindən bıçaqlanıb.

    O, xəstəxanaya aparılarkən yolda keçinib.

    Faktla bağlı Abşeron Rayon Prokurorluğunda araşdırma başlanıb.

    Abşeron qətl Xırdalan

