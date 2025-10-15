Abşeronda 20 yaşlı oğlan qətlə yetirilib
Hadisə
- 15 oktyabr, 2025
- 08:08
Abşeronda qətl hadisəsi baş verib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə Xırdalan şəhəri ərazisində qeydə alınıb.
2005-ci il təvəllüdlü Elmir Axundov naməlum şəxs tərəfindən bıçaqlanıb.
O, xəstəxanaya aparılarkən yolda keçinib.
Faktla bağlı Abşeron Rayon Prokurorluğunda araşdırma başlanıb.
