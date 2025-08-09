Haqqımızda

Hadisə
9 avqust 2025 18:08
Abşeron rayonunda evlərdən oğurluqlar edən 3 şəxs saxlanılıb

Abşeron rayonu ərazisində yerləşən 3 evdən oğurluq hadisəsi qeydə alınıb. Belə ki, həmin evlərdən ümumilikdə 12 min manata yaxın pul və ümumi dəyəri 11 min manatdan çox olan qızıl-zinət və məişət əşyaları oğurlanıb.

Bu barədə "Report"a DIN-in mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Belə ki, Abşeron Rayon Polis İdarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməlləri törətməkdə şübhəli bilinən 49 yaşlı M.Quliyev, 34 yaşlı F.Kamallı və 39 yaşlı F.Verdiyev müəyyən olunaraq saxlanılıblar.

Araşdırma aparılır.

